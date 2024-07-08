В коммунальные системы Петрозаводска вложили 2 млрд рублей

На слушаниях присутствовала Глава ПГО, представители Администрации города, Петрозаводского городского совета, Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК, Управления Росреестра РК, Управления труда и занятости населения РК, Законодательного Собрания РК, Государственного комитета РК по ценам и тарифам и ГАПОУ РК «ПТГХ».

На мероприятие пригласили студентов, работающих на предприятии, они поделились опытом карьерного роста и рассказали о мерах поддержки молодежи группой компаний.

Главный управляющий директор Александр Сафронов отметил в своем докладе, что на производственную программу в 2023 году Водоканалом было вложено 59 млн. рублей, Тепловыми сетями – 62 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы «ПКС-Водоканал» провели реконструкцию водозаборных очистных сооружений (ВОС) – заменили 40 лотков и 8 скорых фильтров, реконструировали 767 м. сетей водоснабжения. На территории Октябрьского района по проекту комплексного развития переложили 7,4 км сетей водопровода и 4 км сетей канализации. Сумма затрат на эти проекты в общей сложности составила более 1,5 млдр. рублей.

На предприятии модернизировали системы обеззараживания канализационных очистных сооружений (КОС), реконструировали сети водоотведения общей протяженностью 435 м., обновили систему электроснабжения дренажной насосной станции, смонтировали систему «Мокрый барьер», реконструировали вентиляцию главной насосной станции, провели замену насосных агрегатов канализационной насосной станции. В совокупности был вложен 141 млн. рублей.

В АО «ПКС-Тепловые сети» реализованы проекты по модернизации квартальных сетей и теплотрассы на участках, ограниченных ул. Шотмана – Первомайский – ул. Железнодорожная, реконструкции и строительству сетей в р-не ул. Чапаева, Лососинской набережной, ул. Шотмана и пл. Гагарина. Общая сумма проектов – 130 млн. рублей.

В прошлом году «РКС-Петрозаводск» закупили 9 новых единиц техники общей стоимостью 67 млн. рублей.

Более 680 млн. рублей компания внесла на налоговые отчисления и платежи в социальные фонды. На 1 сотрудника пришлось около 700 тысяч рублей налоговых платежей в год.

Животрепещущими вопросами для обсуждения стали способ утилизации осадков на КОС и уровень заработной платы сотрудников обществ.

Главный управляющий директор отметил, проблема запаха беспокоит его не меньше жителей Ключевой. Предпринимаются все возможные меры, ведется поиск новых подходов к решению проблемы.

Данный вопрос прокомментировала Председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова:

Канализационные стоки идут со всего города, а значит это наша общая ответственность и проблема. Вопрос утилизации отходов – общая задача. Не соглашусь с теми, кто говорит, что преобразование осадка в почвогрунт – это бизнес. Утилизировать надо, а у нас нет уверенности, что другие способы будут более экологичными и безопасными для жителей. Думаю, коллеги согласятся с тем, что каждый из присутствующих готов оказать вам стратегическую поддержку. Мы будем работать над этой проблемой вместе с вами, подключать депутатский корпус республиканского и федерального уровня.

В ходе обсуждения заработной платы сотрудников предприятия Александр Сафронов обратился к Председателю Госкомитета по ценам и тарифам Станиславу Хазановичу, чтобы заручиться его поддержкой. Дело в том, что для тарифообразующих предприятий существует ограничение по повышению оплаты труда. Сейчас зарплата сотрудников группы компаний ниже средней по Республике Карелия. Станислав Викторович отметил: «проблема известная и обсуждается на всех уровнях власти, мы готовы к совместному поиску решений».

Были намечены планы работы и взаимодействия с представителями государственных структур. В планы компании входит участие в федеральных программах с целью модернизации коммунальной инфраструктуры Петрозаводска, реализация программы экологического разрешения и поддержка студентов ВУЗов и СУЗов.

//Фото: РКС-Петрозаводск