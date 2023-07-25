Депутат Госдумы объяснил смысл поправок в закон о воинской службе

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, зачем были приняты поправки в закон о воинской службе. Слова парламентария приводит «Фонтанка».

Депутат отметил, что цель внесения поправок - наведение порядка в системе воинского учета. Уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане, сказал Картаполов.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны»,

- приводит слова парламентария издание.

Напомним, сегодня, 25 июля, Госдума приняла поправки о расширении призывного возраста в России. На срочную службу будут призывать с 18 до 30 лет. Также повышены штрафы за неявку в военкомат по повестке и за непредоставление списков для постановки на учет. // Фото: unsplash / Will Porada