День села проходит сегодня в Спасской Губе

День села проходит 20 августа в Спасской Губе (0+). Его приурочили к Яблочному Спасу и по традиции раздают всем собравшимся вкусные яблоки. Для местных жителей и гостей подготовили интересную программу с выступлениями артистов, конкурсами, мастер-классами и другими активностями.

Прямо на улице развернулась выставка Зои Велковой. Она работает врачом, а в свободное время рисует картины. Зоя Михайловна – самоучка, но ее работы очень нравятся зрителям.

Можно узнать многое из истории народных карельских кукол.

Например, маленькую брали с собой в дорогу путешественники, чтобы отвести от себя беду.

Благодарственные письма вручили почетным жителям села.

Выступает ансамбль немецкого танца Volkskarussell, артисты зажигают к радости зрителей.

Как всегда, бесплатно раздают яблоки. Корзина быстро пустеет.

Кому вручить приз за красивый двор, определили при помощи лотереи. Живущая в разных домах одна семья получила бензопилу и триммер, везунчики.

Вечером сельчан ждет дискотека с группой «ВсЁ» и праздничный салют.

Напомним, на днях в этом же селе проходил фестиваль уснувших деревень. // Фото: Екатерина Барсова