Стало известно, как в Петрозаводске отпразднуют 1 сентября

В первый учебный день в Петрозаводске пройдут праздничные мероприятия (6+).

1 сентября в 11:00 первоклассников приглашают на Советскую площадь, сообщает паблик городского дома культуры. Нарядные маленькие горожане с шариками и флажками организованно в составе школьной колонны, пройдут парадным шествием по улице Пушкинская на площадь Кирова. В полдень на площади откроется «Первоклассная академия».

Детей и взрослых приглашают пройти курс занимательных наук и умных развлечений. В Академгородке будут работать веселые лаборатории, факультативы, выставки, библиотеки познакомят с полезными книгами, проведут викторины. Гости увидят опыты с водой, электричеством, смогут сыграть в шашки, шахматы. Гости смогут примерить форму пожарного или бронежилет, узнать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Для маленьких горожан подготовлены мастер-классы, презентации от детских школ развития, родители смогут записать детей в студии, кружки. На сцене будет проходить интерактивная программа с аниматорами, танцами, флеш-мобами.

В 15:00 начнется семейный праздник «Город моей мечты». Участников праздника ждут спортивные состязания, эстафеты, турниры, показательные выступления спортсменов, мастер-классы.

Завершит фестиваль выступление местной группы «СА:МИ» (12+). (фото «Петрозаводск говорит»)