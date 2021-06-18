День Горького будут ежегодно отмечать в Италии

День Максима Горького будет ежегодно отмечаться в итальянском городе Сорренто. Мероприятия будут проходить в день смерти писателя, 18 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета. Горький прожил в Сорренто более девяти лет, написал многие произведения.

«Желание сохранить память об этом выдающемся писателе и человеке, о его длительном пребывании в Сорренто привело к тому, что городская администрация приняла решение учредить специальный День Горького», - рассказал представитель муниципалитета Луиджи Д’Ализе.

В 85-ю годовщину со дня смерти писателя члены местной администрации возложили лавровый венок к монументу Горького на площади Пьяцца делла Виттория. Также состоялась российско-итальянская видеоконференция. К первому Дню Горького в Сорренто приурочено открытие фотовыставки.

Горький приехал в Сорренто в апреле 1924 года. Он написал «Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», «Заметки из дневника» и очерки. В мае 2011 в Капри на одноименном острове именем Горького назвали одну из улиц. (фото rg.ru)