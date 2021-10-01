Дело о смерти съевших арбуз внучки и бабушки зашло в тупик

Судмедэкспертам не удалось установить точную причину смерти двух москвичек, съевших купленный в сетевом магазине арбуз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Проводившие исследования специалисты не обнаружили следов отравляющих веществ в анализах умерших москвичек. Поэтому в причине смерти якобы будет указано «отравление неизвестным веществом».

Однако, по данным источника, аппарат, на котором проводили исследования, старый, и мог «не увидеть» вещество. Из-за этого будут проведены дополнительные химические исследования.

Напомним, в начале сентября семья из Москвы купила арбуз в магазине рядом с домом. Через некоторое время плохо себя почувствовали девочка-подросток, ее мама и бабушка. В итоге ребенок и пожилая женщина умерли.

Начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев заявил, что причиной смерти двух москвичек стал токсичный лямбда-цигалотрин. Этот яд используется дезинсекторами при обработке помещений от насекомых. Фото pixabay.com/Pexels