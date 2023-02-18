Дарья Бессарабова получила Гран-при фестиваля патриотической песни

17 февраля гала-концертом завершился в Петрозаводске фестиваль-конкурс патриотической песни «Дружная Россия - Родина моя». Церемония награждения победителей состоялась в зале администрации столицы Карелии. Соревнования участников проходили в течение двух дней: 15 и 16 февраля в петрозаводской школе №8.

В фестивале приняли участие более 600 конкурсантов со всей республики, они представили около 140 номеров: песни о России и о войне.

Конкурсантов пришли поздравить почетные гости фестиваля. С приветственным словом выступил глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.



Дарья Бессарабова исполнила на конкурсе песню « Блокадный вальс» и была удостоена высокой награды, которую вручила депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.