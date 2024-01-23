Дантист назвала лучший момент для чистки зубов утром

Утром чистить зубы лучше всего примерно через 30 минут после завтрака. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Светлана Мандрик.

- Если мы встали, почистили зубы и сразу пошли завтракать, то зубы, становятся как «голые» и сильнее подвержены воздействию кислот из пищи,

- объяснила она.

Стоматолог признала, что чистка зубов после завтрака тоже имеет минусы.

- Если мы почистили зубы сразу после завтрака, уровень кислотности в полости рта повышается, соответственно, если сразу взяться за щетку, велик риск повредить эмаль,

- заявила доктор.

По ее словам, лучше подождать 20-30 минут, чтобы минимизировать действие кислот выделяющейся слюной.

Если вы чистите зубы до завтрака, то после надо промывать межзубные промежутки с помощью ирригатора, добавила врач. // фото: freepik.com