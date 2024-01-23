23 января 2024, 21:14
Здоровый интерес

Дантист назвала лучший момент для чистки зубов утром

Стоматолог Светлана Мандрик посоветовала чистить зубы через некоторое время после завтрака

Утром чистить зубы лучше всего примерно через 30 минут после завтрака. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Светлана Мандрик.

- Если мы встали, почистили зубы и сразу пошли завтракать, то зубы, становятся как «голые» и сильнее подвержены воздействию кислот из пищи,

- объяснила она.

Стоматолог признала, что чистка зубов после завтрака тоже имеет минусы.

- Если мы почистили зубы сразу после завтрака, уровень кислотности в полости рта повышается, соответственно, если сразу взяться за щетку, велик риск повредить эмаль,

- заявила доктор.

По ее словам, лучше подождать 20-30 минут, чтобы минимизировать действие кислот выделяющейся слюной.

Если вы чистите зубы до завтрака, то после надо промывать межзубные промежутки с помощью ирригатора, добавила врач. // фото: freepik.com

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