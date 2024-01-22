22 января 2024, 21:09
Доктор назвал условие для немедленного обращения к врачу при простуде
Медики считают такой симптом ОРВИ или гриппа опасным
Простуда не всегда требует обращения к врачу, но есть некоторые случаи, когда это обязательно надо сделать. По мнению доктора медицинских наук Виктора Краснова, следует обращать внимание на температуру тела.
Врач рассказал в эфире передачи «О самом главном», что если повышенная температура сохраняется 5-7 дней, это повод бить тревогу. Конечно, простуда у кого-то проходит быстрее, а у кого-то медленнее.
- Это зависит, во-первых, от того вируса, который вызвал конкретную респираторную инфекцию, от человека конкретного, от состояния его здоровья,
- объяснил доктор.
И все же если высокая температура сохраняется неделю, надо непременно идти к врачу. Иначе высока вероятность развития бактериальных осложнений. // фото: pxhere.com