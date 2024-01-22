Россиянам назвали действенные способы избавиться от пивного живота

Фитнес-тренер, доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Александра назвала Life эффективные способы избавления от так называемого пивного живота.

По ее словам, для похудения надо включить в меню овощи, зелень, несладкие фрукты, цельные злаки. постные виды мяса. Кроме того, нужно есть рыбу и кисломолочные продукты.

Пищу лучше готовить в духовке, на пару, на гриле либо варить. Еще необходимо уменьшить размер порций, считать калории, исключить поздние перекусы.

Важно также пить достаточное количество чистой воды и еженедельно проводить разгрузочный день. // фото: freepik.com