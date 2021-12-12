Дачу обокрали в Карелии

В полицию Кондопожского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой кражи, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая пояснила, что в начале декабря приехала на дачу и заметила, что полы разобраны, а из здания пропали два самовара и медный таз. Женщина оценила ущерб в 22 500 рублей.

Под подозрение попал 41-летний ранее судимый мужчина. Он признался в краже и рассказал, что пробрался под дом, разобрал полы и проник внутрь, после чего похитил имущество. Украденное он продал, а деньги потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH