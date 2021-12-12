12 декабря 2021, 10:40
Дачу обокрали в Карелии
Мужчина проник в дом в Кондопожском районе через подпол
В полицию Кондопожского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой кражи, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Пострадавшая пояснила, что в начале декабря приехала на дачу и заметила, что полы разобраны, а из здания пропали два самовара и медный таз. Женщина оценила ущерб в 22 500 рублей.
Под подозрение попал 41-летний ранее судимый мужчина. Он признался в краже и рассказал, что пробрался под дом, разобрал полы и проник внутрь, после чего похитил имущество. Украденное он продал, а деньги потратил на алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH