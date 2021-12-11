Пожилая женщина с деменцией пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет 75-летнюю жительницу Пудожа Валентину Трубицину. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

Сегодня пожилая женщина ушла из дома на улице Советской. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Как сообщают поисковики, пенсионерка страдает возрастной деменцией, дезориентирована. Неделю назад женщину привезли из Пудожа. Она может обращаться к прохожим с вопросом «Как проехать в Пудож?».

На вид пропавшей 75 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные седые (хвостик). Была одета в пальто бордового цвета, черные брюки, бежевую шапку, черные сапоги.

Всех, кто встретит эту женщину, просят звонить по телефону: +79114024926. Фото источника