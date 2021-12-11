После гибели людей в Медвежьегорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели трех человек в Медвежьегорске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 декабря. В квартире жилого дома на улице Горького произошло возгорание. При тушении огня были обнаружены тела трех человек.

Личность одного погибшего удалось установить - это мужчина 1977 года рождения. Личности еще двоих жертв уточняются. Ранее сообщалось, что погибли двое мужчин и женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы, обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника