11 декабря 2021, 15:49
После гибели людей в Медвежьегорске возбуждено уголовное дело
Следователи изучают обстоятельства ночной трагедии в Карелии
По факту гибели трех человек в Медвежьегорске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 декабря. В квартире жилого дома на улице Горького произошло возгорание. При тушении огня были обнаружены тела трех человек.
Личность одного погибшего удалось установить - это мужчина 1977 года рождения. Личности еще двоих жертв уточняются. Ранее сообщалось, что погибли двое мужчин и женщина.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы, обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника