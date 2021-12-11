Жилой дом горел в Кондопожском районе

10 декабря в 11:43 на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре в Кончезере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали две единицы техники. В тушении возгорания участвовали также члены поселковой добровольной пожарной дружины. Всего работали восемь человек.

Пожар удалось потушить к 12:20.

В министерстве напомнили жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/ernie