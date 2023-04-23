23 апреля 2023, 10:44
Дачный сезон открыт: минувшая суббота оказалась богатой на пожары
В Карелии горели дома и бани
Вчера в 16:31 произошел пожар в дачном доме в СНТ Падозерский Пряжинского района, сообщает пресс-служба МЧС Карелии. К тушению пожара привлекались значительные силы – 19 пожарных спасателей и 5 единиц спецтехники.
Пожар удалось ликвидировать лишь в седьмом часу вечера.
А в 18:24 в г. Медвежьегорск на ул. Заречная загорелась частная баня. На ликвидацию пожара выезжали 11 спасателей и 3 единицы техники.
Ликвидировать пожар удалось в 19:40. О пострадавших не сообщается. // Фото: МЧС Карелии