В Пудожском районе горела частная баня

Субботняя «традиция» в Карелии – горящие частные бани. Вчерашний день не стал исключением.

В 13:04 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пудожский район, д. Римского, ул. Горская.

Тушили пожар три пожарных спасателя и две единицы специальной техники.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

Немногим более получаса потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание. В 13:40 пожар был потушен. // Фото: МЧС Карелии