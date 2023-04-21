Игры детей на крыше девятиэтажки в Петрозаводске попали на видео

Подростки пробрались на крышу многоэтажки в Петрозаводске и устроили там опасные игры. Ролик публикует сообщество «Подслушано в Птз».

В описании говорится, что видео снято в районе 18 часов, в кадр попал дом №6 по улице Попова. Двое детей залезли на крышу девятиэтажки и активно там веселились.

«Перелезали через ограждения и пытались перелезть по арке на соседний дом. Проверяйте, где ваши дети, и вопрос к управляющим - кто оставил доступ на крышу открытым?», - интересуется автор ролика. // Фото: скриншот видео «Подслушано в Птз»