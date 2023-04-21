СК показал жесткое задержание группы мужчин в Петрозаводске

В Петрозаводске 20 апреля задержаны трое мужчин, обвиняемые в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Задержания прошли по адресам проживания горожан. В квартирах подозреваемых проведены обыски. Операция была осуществлена при участии сотрудников СК, ФСБ, МВД и Росгвардии.

По данным следствия, в августе 2022 года один из подозреваемых - 29-летний мужчина - в одном из ресторанов Петрозаводска грубо нарушал общественный порядок. Из хулиганских побуждений он нанес телесные повреждения другому посетителю, используя малозначительный повод.

Кроме того, в декабре 2022 года 31-летний и 32-летний подозреваемые, действуя в составе группы лиц, в помещении медицинского учреждения в Петрозаводске избили медицинского работника. Потерпевший получил множество ударов.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Подозреваемых проверят на причастность к другим преступлениям. Ход расследования по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства. // Фото: скриншот видео СК