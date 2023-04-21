Житель Карелии поговорил с незнакомцами и лишился крупной суммы

В полицию Кондопоги обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонила некая женщина, которая представилась сотрудницей полиции. Она рассказала мужчине, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Далее к разговору подключился якобы работник банка. Он поведал, что со счета клиента уже списаны 145 тысяч рублей. Никаких уведомлений кондопожанин не получал, но за свои деньги испугался и установил приложение, которые рекомендовали собеседники.

После этого начались настоящие списания с его счета. Всего злодеи увели 270 тысяч рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. Стражи порядка просят жителей республики быть более внимательными. // Фото: unsplash.com