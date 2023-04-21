21 апреля 2023, 17:43
Бытовка загорелась на юге Карелии
Пожарные Пряжи были подняты по тревоге из-за возгорания
Сегодня днем в Пряже произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12:05. На место выехали трое специалистов. Выяснилось, что огонь вспыхнул в бытовке. Возгорание было ликвидировано еще до приезда пожарных.
В результате ЧП была повреждена обшивка дивана, расположенного в помещении. // Фото ОПС по Пряжинскому району