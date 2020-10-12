Дачный дом горел на севере Карелии

Пожар произошел в минувшее воскресенье, 11 октября, в дачном доме на севере Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 19:17 пожарно-спасательные подразделения г.Костомукша (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Костомукшский ГО, СНТ «Энергетик». В 20:10 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.