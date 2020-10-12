12 октября 2020, 07:58
Дачный дом горел на севере Карелии
Пожарные справились с огнем в СНТ «Энергетик» в течение получаса
Пожар произошел в минувшее воскресенье, 11 октября, в дачном доме на севере Карелии, сообщает МЧС по РК.
«В 19:17 пожарно-спасательные подразделения г.Костомукша (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Костомукшский ГО, СНТ «Энергетик». В 20:10 пожар ликвидирован»,
– говорится в сообщении.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.