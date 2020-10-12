Стало известно, кто погиб в страшном ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии опубликовала подробности смертельного ДТП, которое произошло в минувшую субботу, 10 октября, около 17:00 на Карельском проспекте в Петрозаводске.

«За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 71-летний житель Петрозаводска. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице. Так же в ДТП погибли пассажиры «Лады»: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка. Пострадавшая 49-летняя петрозаводчанка – водитель «Лексуса», с травмами госпитализирована в БСМП. 4-летний мальчик – пассажир «Киа Рио», получил ушибы в ДТП»,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль «Митсубиси Харизма», произошло столкновение. От удара автомобиль «Лада Гранта» «перелетел» через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лексус» и «Киа Рио».

По факту ДТП проводится проверка.