Жесткое ДТП произошло в Петрозаводске: два человека погибли

Смертельное ДТП произошло сегодня около 17:00 на Карельском проспекте в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция Карелии. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль «Митсубиси Харизма», произошло столкновение. От удара автомобиль «Лада Гранта» «перелетел» через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лексус» и «Киа Рио».

В ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада Гранта» – мужчина и женщина. Водитель «Лады» и «Лексуса» в тяжелом состоянии госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники #ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются, личности погибших устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, что на верхнем Кукковском кольце движение патрулируют сотрудники ГИБДД. Движение с Кукковки на Древлянку временно ограничено.