Бомжа били кувалдой по голове, а потом ему отрезали руки

Один из осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Сегежского района, рассказал правоохранителям о том, что ему стало известно про убийство, которое произошло в 2003 году в деревне Сережино, Кингисеппского района Ленинградской области, сообщает сетевое издание 47news.ru.



Осужденный вспомнил, что на рубеже мая-июня 2003 года, когда широко праздновался 300-летний юбилей Петербурга, он видел 21-летнего жителя Кингисеппа Дениса в деревне Сережино. У того произошел конфликт с 27-летним бездомным Андреем. В руках у Дениса оказалась кувалда, которой он несколько раз ударил «обидчика» по голове, да так, что мужчина скончался.

После этого вместе со своим 23-летнем товарищем по имени Дмитрий, они спустились в подвал одного из домов, где выкопали яму. В неё они сбросили тело бездомного, предварительно отрезав у него кисти.

Скелет в подвале дома в Сережино найдут спустя три года. Тогда же возбудят уголовное дело об убийстве.

8 октября полицейские Кигисеппа постучались в квартиру, уже 38-летнего, Дениса. Теперь он является подозреваемым в убийстве. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста.

Его товарища Дмитрия полиция тоже посетила, он задержан. Меру пресечения ему должны избрать в течение двух суток.