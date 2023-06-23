23 июня 2023, 18:42
Дачников предупредили о подстерегающих на участках инфекциях
Огород - не только хлопотное занятие, но и опасное для здоровья
При контакте с почвой можно подхватить различные инфекции. Врач Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik рассказал, что человек может заразиться столбняком, токсоплазмозом.
Огородникам он посоветовал работать в перчатках, мыть руки, не прикасаться грязными руками к лицу и не тереть глаза.
Следует остерегаться деревенских собак, лис, белок и ежиков – они могут быть переносчиками бешенства. После укуса человеку придется делать прививки.
Клещи также представляют опасность для дачников, так как переносят энцефалит или боррелиоз.