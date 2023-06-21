Фестиваль клубники пройдет в Петрозаводске

С 8 по 16 июля в Петрозаводске пройдет фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко». О фестивале-ярмарке сообщили в центре «Мой бизнес».

Фермеры смогут показать выращенные ягоды, а жители и гости столицы Карелии познакомиться с их продукцией и принять участие в семейном празднике.

Сейчас идет сбор заявок от участников – производителей садовой клубники, джемов, варенья, лимонадов, кондитерский изделий, ремесленников и мастеров народно-художественных промыслов.

Фермеры могут направить заявку до конца июня. За дополнительной информацией предлагают обращаться по телефону: 8 (8142) 44-54-00 (доб. 140 и 142) или адресу электронной почты samoilova@mb10.ru // фото unsplash.com