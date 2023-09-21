Дачникам рассказали про ошибки при осенней перекопке огорода

Дачникам посоветовали отказаться от осенней перекопки некоторых грядок. Речь идет о песчаных и легких почвах, рассказала изданию «БелНовости» агроном Анастасия Коврижных.

Такую землю лучше не перекапывать, а взрыхлять. Дело в том, что при глубокой перекопке на поверхности окажется менее питательный грунт. Кроме того, под вывернутыми пластами земли будут зимовать вредители.

При этом при глинистой и тяжелой почве грядки осенью перекапывать надо. Лучше одновременно внести органические удобрения, они до весны будут разлагаться и отдавать в почву полезные вещества. // фото: freepik.com