Дачникам дали пять советов, как правильно начать сезон

Календарная весна уже пришла, однако синоптики, в том числе и карельские, считают март скорее полноценным зимним месяцем. Тем не менее на дачных участках уже есть чем заняться.

«МК» приводит пять советов опытных дачников. Агроном Сергей Козырев рекомендует удалить сломанные, слабые, больные ветки и те, что мешают расти остальным. Он рекомендует удалить мхи и лишайники, заделать трещины. Весна – самое время, чтобы прибраться в сарае или хозблоке. Дачникам советуют выбросить битые горшки, садовые фигуры и пересмотреть инвентарь.

Еще один садовод советует провести уборку на участке, когда земля немного просохнет после таяния снега. На участке нужно убрать прошлогодние плоды, экскременты животных, ветки, листья. Уборку следует навести и в теплице, а по мере необходимости и ремонт.

Теплицу нужно помыть снаружи и внутри. Для поликарбоната подойдет раствор марганцовки, для металла и пластика – уксус, для металлопрофиля – гашеная известь, деревянные поверхности можно просто промыть водой. Внутри также можно провести дезинфекцию от вредителей. Весной можно заняться прививкой деревьев, а также подготовить компост, который в будущем пригодится в качестве органического удобрения. // фото unsplash.com