Выращенные в Карелии тюльпаны будут дарить женщинам в Санкт-Петербурге

Уголок маленькой Голландии есть в Карелии. Местные фермеры выращивают сотни тюльпанов в виданском питомнике.

К 8 Марта яркие, нежные цветы появятся в торговых точках не только Петрозаводска, но и Костомукши и Санкт-Петербурга.

Первые цветы карельские фермеры выращивали в своей квартире. За первой тысячей цветов пошла вторая, третья, сейчас счет уже идет за сотню.

Фермеры собираются в 2024 году удвоить количество посадочного материала. // фото сообщество «КФХ «Вкус Карелии»