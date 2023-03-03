03 марта 2023, 16:18
Сад и огород

Выращенные в Карелии тюльпаны будут дарить женщинам в Санкт-Петербурге

Цветы из питомника в Виданах отправятся в Петрозаводск, Костомукши и Северную столицу

Уголок маленькой Голландии есть в Карелии. Местные фермеры выращивают сотни тюльпанов в виданском питомнике.

К 8 Марта яркие, нежные цветы появятся в торговых точках не только Петрозаводска, но и Костомукши и Санкт-Петербурга.

Первые цветы карельские фермеры выращивали в своей квартире. За первой тысячей цветов пошла вторая, третья, сейчас счет уже идет за сотню.  

Фермеры собираются в 2024 году удвоить количество посадочного материала. // фото сообщество «КФХ «Вкус Карелии»

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Метки: 
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