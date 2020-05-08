300 тысяч деревьев высадят в Карелии в память о павших

В Карелии стартовала акция по посадке деревьев «Сад памяти». В Прионежском районе недалеко от деревни Половина на участке леса 0,6 га появились 800 молодых сосен, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

– Данный участок высвобожден из-под карьера, поэтому здесь, на песчаной почве, мы высаживаем сосну. Это первая высадка в Карелии, намечены и другие участки. Каждый участок будет обозначен на интерактивной карте,

– рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев.

Всего в Карелии планируют высадить не менее 300 тысяч деревьев. В память о погибших земляках в населенных пунктах, около памятных мест укоренят сеянцы и саженцы дуба, кленов, сирени и других культур.

В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса акции по посадки деревьев не отменяются, они меняют формат и дату проведения.

Каждый житель может внести свой вклад в акцию, посадив деревья на собственных участках – в селах, пригородах, дачах, добавить точку на карту акции садпамяти2020.рф. и выложить информацию в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.