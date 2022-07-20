ЦУР Карелии информирует власть о потребностях жителей

В Мурманске завершился Всероссийский форум «Умный город», на котором обсуждалось выстраивание грамотного и эффективного общения между жителями и властью в интернете и те возможности, которые оно открывает. Участники были единодушны: повышение уровня жизни невозможно без качественной обратной связи от граждан.



Стандарты этой обратной связи сформировал за последние полтора года АНО «Диалог» совместно с сетью Центров управления регионами России.



Жители Карелии могут обратиться в Центр управления регионом с вопросами по всем направлениям: здравоохранение, ЖКХ, социальная политика, экология, ТКО, рынок труда. Для этого достаточно написать пост или комментарий в открытом аккаунте или в сообществе с соцсетях.

Другой вариант - подать жалобу через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или через портал «Народный контроль. Карелия». В любом случае обращение попадет на тепловую карту ЦУР, и его автор получит ответ на той же площадке, где задан вопрос.

ЦУР также анализирует причины появления проблемы и алгоритмы ее решения, чтобы предотвратить повторное возникновение вопроса. Аналитика ЦУР помогает госорганам принимать решения на основе реальных потребностей жителей.



Как отметил один из участников форума - мэр Вологды Сергей Воропанов, механизмы по подобию ЦУР должны быть в каждом муниципалитете:



Надо использовать все возможности соцсетей и цифровизации, потому что они станут большой помощью мэрам.





Муниципальные центры управления должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в умном городе. Люди должны ощущать реальную пользу от коммуникации с властью в сети.



С эти согласна и депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Опираясь на свой опыт, она отметила, что в нынешних реалиях мэр - это настоящий живой человек, который отвечает за решение всех проблем в городе, и ЦУР в этом очень помогает.



Обязательным условием коммуникации является присутствие чиновников на удобных для жителей площадках - в соцсетях и мессенджерах. По новому закону к 1 декабря этого года все органы власти должны работать в соцмедиа, чтобы дать возможность гражданам получать актуальную информацию на привычных им площадках, а также сигнализировать о проблемах и оперативно получать ответы о работе власти.

Человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти, -

заявил замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин.

Уже сейчас коммуникация с населением в интернете становится основой для принятия управленческих решений.