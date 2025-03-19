Чудесную погоду обещают в Карелии в выходные

Совсем скоро жители Карелии ощутят теплое прикосновение весны. Солнечную погоду с потеплением в наш край принесет антициклон с красивым именем «Константина».

В субботу, 22 марта, температура днем повысится до плюс 2, плюс 7 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще сильнее до плюс 4, плюс 9 градусов, пишет паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». Свежо все еще будет у крупных водоемов.

В Петрозаводске в субботу тоже будет тепло – до плюс 3, плюс 5 градусов, в воскресенье до плюс 7, плюс 9 градусов. Снег и дождь не прогнозируют.