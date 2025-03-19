До плюсовых температур снова прогреется воздух в Карелии в четверг

Завтра, 20 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на юго-западе небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -2,+3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-9, ясно.

В Сегеже -1-8, ясно.

В Сортавале ночью -5, днем до +3, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.