19 марта 2025, 16:09
До плюсовых температур снова прогреется воздух в Карелии в четверг
На юго-западе республики 20 марта возможен мокрый снег
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 20 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на юго-западе небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -2,+3°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-9, ясно.
В Сегеже -1-8, ясно.
В Сортавале ночью -5, днем до +3, малооблачно.
Геомагнитная обстановка в норме.