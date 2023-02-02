Чтобы остановить пьяного водителя в Петрозаводске, пришлось стрелять

Инспекторы ДПС стреляли по колесам иномарки ночью 31 января на Лесном проспекте в Петрозаводске. Они преследовали нетрезвого автомобилиста за рулем Mitsubishi, сообщили в Госавтоинспекции.

Машину заметили, поскольку водитель совершал очень неадекватные маневры. Полицейские потребовали, чтобы он остановился, но гражданин проигнорировал указание.

Тогда начали преследование, в ходе погони мужчина создавал угрозу жизни других участников движения. Его неоднократно предупреждали, в конце концов на выезде из Петрозаводска автоинспектор, произвел сначала предупредительный, а потом два прицельных выстрела по колесам. Автомобиль не смог двигаться и остановился.

Иномаркой управлял 23-летний мужчина без прав и с явными признаками опьянения, что подтвердилось в ходе освидетельствования. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Автомобиль переместили на спецстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска