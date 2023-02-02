Запертых в квартирах грудничка и 98-летнюю женщину спасли в Карелии

В среду, 1 февраля, в 09:55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил звонок с просьбой о помощи. Пожилая пенсионерка в поселке Надвоицы не открывает дверь социальному работнику и не выходит на связь.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Помощь подоспела вовремя: 98-летней хозяйке квартиры было плохо, она нуждалась в медицинской помощи. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

В этот день помощь пожарных потребовалась и жителям Пудожа. Около пяти часов вечера родители на секунду вышли из квартиры, дверь захлопнулась, ключей у них с собой не оказалось. В квартире остался грудной ребенок.

Чтобы воссоединить семью, пришлось за помощью пришлось обратиться к пожарным, которые вскрыли дверь. // фото: freepik.com