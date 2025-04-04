04 апреля 2025, 19:07
Общество

«Чтобы люди не терялись»: специалист по деменции - гость нашей студии

Специалист по социальной работе Екатерина Мазуро – гость студии телеканала «Ника плюс»
Екатерина Мазуро, гость в студии
фото: Петрозаводск говорит

 

 

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с полицией уже несколько дней ищут пожилую женщину с признаками деменции, которая ушла из дома в Петрозаводске. Сегодня в программе «Гость в студии» - специалист по социальной работе Екатерина Мазуро, которая занимается вопросами деменции, развивает эту тему в Карелии, организует встречи в формате Альцгеймер-кафе «Незабудка», и как раз сейчас реализует проект «Школа заботы», которая проходит в разных районах республики.

Екатерина возглавила филиал фонда «Альцрус» в Карелии. В нашей программе она рассказала о том, что должны знать родственники и соседи, у которых есть пожилые люди с признаками деменции, как их уберечь от того, чтобы они потерялись.

Смотрите программу «Гость в студии» и будьте внимательны к тем, кому нужна помощь. // Видео: телеканал "Ника плюс". 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
Гость в студии
Ника плюс
деменция