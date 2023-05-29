Что появится на площади Гагарина в Петрозаводске

Текст, фото: Елена Малишевская

Последние две недели «ворота города» - так часто называют площадь Гагарина в Петрозаводске – выглядят непрезентабельно. Сквер посреди площади закрыт для пешеходов, его нельзя пересекать, можно только обойти. Много техники, рабочих, глубокие рвы. Как долго все это продлится, и что в итоге там появится? Рассказываем, что удалось узнать.

Еще в апреле компания «РКС-Петрозаводск» предупредила горожан, что будет менять трубы теплоснабжения, которые проходят через площадь Гагарина. Для этого там все перегородили и перерыли. Работы ведет подрядчик «Технопром». Судя по количеству труб, сложенных на площади, объем капитального ремонта огромный.

Заместитель директора по строительству Александр Шуваев нам сообщил, что это не все, завезут еще. Дата окончания ремонта – 15 октября. Уложатся ли в срок?

«Надеемся, что уложимся. Это зависит от взаимодействия с другими организациями: дорожными службами, ГИБДД и прочими. Для проведения земляных работ нужно укреплять опоры уличного освещения, которые держат троллейбусные линии. Где-то медленнее идет работа, где-то быстрее»,

- рассказал Шуваев.

На время реализации проекта будет частично ограничено движение троллейбусов, но останется сквозной проезд для остальных автомобилей. Пешеходам уже нельзя пересекать площадь Гагарина, а в июне будет задействована и проезжая часть со стороны магазина «Букинист» - там вместо двух полос останется одна. Всего на несколько дней, обещают строители.

Что будет после окончания замены тепловых труб? Установят ли обещанный новый памятник в центре площади Гагарина?

Напомним, что проект благоустройства площади был выбран администрацией города еще в 2017 году. Авторы «космического памятника» - архитекторы Александр Ким и Алексей Скрипицын. По их замыслу на площади Гагарина должна была появиться модель Солнечной системы: в центре Солнце, а рядом восемь планет (Плутон, как вы помните, исключили, оказался астероидом). Предполагалось, что орбиты планет будут выполнены из полированных латунных полос, вмонтированных в гранитную поверхность покрытия площади.

Проект горожанам, судя по комментариям в соцсетях, понравился – наконец-то на Гагарина появится что-то на космическую тему. А то назвали площадь именем первого в мире космонавта, а украшают ее то северным оленем, то Биг-Беном. Мы связались со скульптором Александром Кимом: узнать, на каком этапе изготовление памятника, который обещали установить в 2023 году.

«А ничего не делается. В мэрии сказали, что нет денег»,

- сообщил Ким.

В администрации Петрозаводска подтвердили, что реализация проекта отложена на неопределенный срок. Городская казна не располагает сейчас средствами для красоты на площади Гагарина.

Сквер в центре площади, который тоже носит имя Юрия Гагарина, представляет собой жалкое зрелище: заброшенная многоярусная клумба, в которой ничего не высаживают. Стихийные одуванчики на газонах. В общем, логично: для кого сажать цветы, если сквер до середины осени закрыт, и здесь может побродить только журналист сайта «Петрозаводск говорит»?

Странно только, что новогодние гирлянды с елок не сняли. Висят полгода, мокнут под дождем. Видимо, в декабре будем новые покупать.

Остальная часть площади Гагарина - там, где можно пройти, начала преображаться: в уличные вазоны высадили петунии разных оттенков. Директор комбината благоустройства Сергей Богданов нам рассказал, что это только первые, устойчивые к непредсказуемой майской погоде цветы.

«Основные работы запланированы на июнь, когда установится стабильно теплая погода. Тогда заменим петунии на другие, более сложные и красивые цветочные комбинации»,

- пообещал Богданов.

В общем, на вопрос «Что появится на площади Гагарина в Петрозаводске?» отвечаем: «Ничего». По крайней мере, в этом году.

Всем петрозаводчанам хочется, чтобы привокзальная площадь имела достойный, презентабельный вид. Гости приезжают в наш город и именно по площади Гагарина получают свое первое впечатление о Петрозаводске. Как-то пока не задается с дизайном и благоустройством. С обещанными парковками тоже ничего не получается. Может быть, пока...