Семье погибшего участника СВО вручили Орден Мужества

Государственную награду вручили 29 мая семье погибшего в зоне СВО 26-летнего жителя Карелии. Александр Лоскутов был посмертно удостоен Ордена Мужества, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Военнослужащий из Эссойлы погиб еще в прошлом году, в декабре. Он был регулировщиком комендантского отделения.

Встреча с его вдовой и мамой прошла в школе поселка, где учился Александр. Там собрались родные, учителя, товарищи погибшего, нынешние ученики.

После вручения Ордена Мужества память военного односельчане почтили минутой молчания и подъемом государственного флага. // фото: пресс-служба правительства Карелии