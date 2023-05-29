29 мая 2023, 19:13
Семье погибшего участника СВО вручили Орден Мужества
Маме и вдове Александра Лоскутова передали награду на церемонии в школе, где он учился
Государственную награду вручили 29 мая семье погибшего в зоне СВО 26-летнего жителя Карелии. Александр Лоскутов был посмертно удостоен Ордена Мужества, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Военнослужащий из Эссойлы погиб еще в прошлом году, в декабре. Он был регулировщиком комендантского отделения.
Встреча с его вдовой и мамой прошла в школе поселка, где учился Александр. Там собрались родные, учителя, товарищи погибшего, нынешние ученики.
После вручения Ордена Мужества память военного односельчане почтили минутой молчания и подъемом государственного флага. // фото: пресс-служба правительства Карелии