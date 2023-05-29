Схема движения в центре Петрозаводска изменится в июне

Ограничения для автомобилей введут с 26 июня на площади Гагарина. Это временные неудобства, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Начнется второй этап реконструкции коммуникаций АО «ПСК-Тепловые сети». Поэтому проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала можно будет лишь по центральной полосе.

С крайней левой поворот разрешат только в направлении улицы Красноармейской. Также около дома № 2 на площади Гагарина запретят останавливаться из-за сужения проезжей части.

Завершить этот этап ремонта собираются до 4 июля. Когда земляные работы закончат, благоустройство восстановят. // фото: www.istockphoto.com