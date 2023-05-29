29 мая 2023, 17:32
Руководство компании заставили официально трудоустроить пенсионерку
Трудовые права пожилой жительницы Костомукши защитили через суд
Трудовые отношения пенсионерки и коммерческой организации в Костомукше принудительно оформили через суд. С иском в защиту женщины обратилась прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка установила, что костомукшанка постоянно работает в организации, но официально не оформлена. Восстановить ее права решили по суду.
Руководители фирмы уверяли, что гражданка у них не работает. Но суд не поверил и обязал внести соответствующие сведения в ее трудовую книжку. // фото: pixabay.com