Руководство компании заставили официально трудоустроить пенсионерку

Трудовые отношения пенсионерки и коммерческой организации в Костомукше принудительно оформили через суд. С иском в защиту женщины обратилась прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что костомукшанка постоянно работает в организации, но официально не оформлена. Восстановить ее права решили по суду.

Руководители фирмы уверяли, что гражданка у них не работает. Но суд не поверил и обязал внести соответствующие сведения в ее трудовую книжку. // фото: pixabay.com