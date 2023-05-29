Паромную переправу в Панозере обещают достроить в ноябре

Новую паромную переправу через реку Кемь строят за счет средств дорожного фонда. Работы планируют завершить в ноябре этого года сообщили в минтрансе Карелии.

Контракт заключили в прошлом году. Подрядчик – организация из Ярославской области. Компания в феврале 2023-го начала изготавливать металлоконструкции корпуса и монтировать паромную переправу.

Напомним, переправа в расположенном на острове поселке сломалась в 2018 году. После этого смонтировали временный понтон, однако трос регулярно обрывается, жители населенного пункта остаются отрезанными от «большой земли». // фото: минтранс Карелии