29 мая 2023, 16:33
От укусов клещей в Карелии пострадали уже 415 человек
За неделю с жалобами на опасных вредителей обратились еще 213 жителей республики
На 28 мая в Карелии зарегистрировали уже 415 укушенных клещами. Из них 157 человек – это дети, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
Первое обращение по поводу укуса зарегистрировали еще 16 апреля, с тех пор число пострадавших растет. Так, за минувшую неделю в медицинские учреждения пришли 213 укушенных клещами, в том числе 63 ребенка.
В Петрозаводске за неделю таких обращений зафиксировали 55, 20 – от детей. Зеленые зоны карельской столицы обработают против опасных паразитов.
С начала эпидсезона подтверждено лабораторно два случая клещевого боррелиоза. // фото: unsplash.com