От укусов клещей в Карелии пострадали уже 415 человек

На 28 мая в Карелии зарегистрировали уже 415 укушенных клещами. Из них 157 человек – это дети, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Первое обращение по поводу укуса зарегистрировали еще 16 апреля, с тех пор число пострадавших растет. Так, за минувшую неделю в медицинские учреждения пришли 213 укушенных клещами, в том числе 63 ребенка.

В Петрозаводске за неделю таких обращений зафиксировали 55, 20 – от детей. Зеленые зоны карельской столицы обработают против опасных паразитов.

С начала эпидсезона подтверждено лабораторно два случая клещевого боррелиоза. // фото: unsplash.com