Управляющая организация вручила школьнику сертификат на 100000 рублей

Киберспортивный турнир по обучающей компьютерной игре по тематике ЖКХ «ЖЭКА» среди школьников проводился ООО «ОнегоСтройСервис» при поддержке Администрации города Петрозаводска, АНО «Агентство по энергоэффективности» и инициативного проекта Общественного совета при Минстрое России «Я - Строитель Будущего!».

В ходе состязаний ребята проявили заинтересованность и спортивный азарт, познакомились с технологиями экологичного отношения к окружающей среде и принципами современного развития городских пространств.

Победители и призеры городского турнира по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» были награждены именными дипломами и памятными подарками.

Главный приз – сертификат на путешествия на 100.000 рублей получил ученик 9 класса средней школы № 8 им. Н.Г. Варламова Андрей Молянов.

Второе и третье место заняли ученики 8 класса Университетского лицея города Петрозаводска Эльдар Госкоев и Андрей Мощевикин. Часть призов была предоставлена АНО «Агентство по энергоэффективности».



Обучающая компьютерная игра «ЖЭКА» – уникальная отечественная разработка, которая позволяет детям в увлекательной форме познакомиться с основными понятиями жилищно-коммунальной сферы, узнать о современных технологиях энергосбережения и экономного расходования коммунальных ресурсов, повысить у школьников их правовую грамотность, а также помочь им увидеть основные тенденции в развитии современной городской среды.



Мы много говорим о необходимости расширения жилищной грамотности среди учащихся. И сегодня такая сложная для восприятия тема, как жилищно-коммунальное хозяйство представлена в интересной подаче — в виде компьютерной игры, которая сумела увлечь ребят и обогатить их новыми знаниями,

— отметила Председатель комитета социального развития Петрозаводского городского округа Наталья Кармазина.



В процессе игры школьники не просто обучаются основам ЖКХ. После наших турниров они начинают активно применять полученные знания на практике у себя дома. Также это прекрасная профориентационная платформа. Мы надеемся, что благодаря этому обучающему проекту в ближайшее время в сферу ЖКХ вольются молодые квалифицированные кадры,

— подчеркнул генеральный директор ООО «ОнегоСтройСервис» Евгений Ефремов.



Современный процесс обучения невозможно представить без передовых технологий. Не является исключением и жилищно-коммунальное хозяйство. Задача серии обучающих компьютерных игр «ЖЭКА» в том, чтобы заинтересовать школьников, дать первоначальное представление об отрасли ЖКХ, а также важности и нужности бережного отношения к окружающей среде. Уверена, что полученные в игровой форме знания помогут ребятам лучше ориентироваться в вопросах экологии, энергосбережения и рационального содержания городских пространств,

— подчеркнула куратор инициативного проекта Общественного совета при Минстрое России «Я - Строитель Будущего!» Ольга Гришина.