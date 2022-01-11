11 января 2022, 09:23
Число жертв пандемии в Карелии возросло до 1237 человек
За последние 24 часа в республике ковид подтвердился у 89 человек
Суточный прирост заболевших коронавирусом в Карелии составил 89 человек, включая 3 детей. Такие данные утром 11 января приводит министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
За все время пандемии в республике заболели 91 425 человек, в том числе 11 012 детей. За последние сутки поправились 103 пациента, за все время – 87 134 человека.
Официально подтверждена смерть еще троих пациентов от коронавируса. С начала пандемии всего коронавирус унес 1237 человек. (фото pixabay.com, thepassenger)