Проходной балл ЕГЭ для поступающих в вуз снизился впервые за 10 лет

Впервые за десять лет в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в высшее учебное заведение, пишет РИА Новости. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, которые изучили данные 838 вузов.

Специалисты отметили, что в 2021 году средний балл зачисленных в вузы не вырос, а чуть снизился, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему. В региональных вузах проходной балл на бюджет сократился с 67,5 в 2019 году до 66,9 в 2021 году.

Причиной назвали рост числа бюджетных мест, за счет чего на бюджет смогли поступить абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов. По информации РБК, тенденция не затронула платный прием. По стране в 2021 году по сравнению с 2020-м средний балл вырос на 0,4, в регионах без Москвы и Санкт-Петербурга на 0,3.

По данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на 9% по сравнению с 2020 годом. (фото pixabay.com, Maria_Domnina)