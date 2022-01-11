11 января 2022, 07:57
Часть трассы «Сортавала» может погрузиться во мрак в Карелии
Автомобилистов попросили снизить скорость при проезде Крошнозера в темное время суток
На нескольких километрах федеральной трассы «Сортавала» могут возникнуть временные перебои с освещением. В частности, речь идет об участке с 441 по 443 км (поселок Крошнозеро Пряжинского района), предупреждает Госавтоинспекция.
В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили о проведении экстренных работ на линии наружного освещения. Восстановительные мероприятия будут продолжаться несколько суток.
Автомобилистов попросили в темное время суток при движении в этом месте сбавлять скорость и избегать резких маневров. (фото ГИБДД РК)