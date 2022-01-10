Врач назвала продукты, без которых организм быстро стареет

Отказ от некоторых продуктов в зимний период может негативно сказаться на состоянии организма. Об этом рассказала диетолог Анна Коновалова, ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что сбалансированный рацион важен для сохранения качества кожи и предупреждения преждевременного старения.

«Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой»,

- рассказала Коновалова. Также эксперт напомнила о пользе овощей и фруктов. Это источников витаминов, клетчатки и микроэлементов.

«Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день», - отметила врач. Фото pixabay.com/3803658