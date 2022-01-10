Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом

Актер Леонид Куравлев госпитализирован с коронавирусом. Он находится в реанимации, состояние народного артиста оценивается как тяжелое, сообщает Starhit.

Уточняется, что Куравлев был доставлен в больницу в Коммунарке 6 января. У 85-летнего актера были проблемы с дыханием, в связи с чем он сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», - отметил источник издания в больнице.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году. Фото kinofilmpro.ru