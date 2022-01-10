Михаила Ефремова предложили досрочно освободить

Актер Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить из колонии Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом Щербаков рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», пишет «Лента.ру».

Народный артист России выразил мнение, что Ефремов уже получил достаточное наказание, и его пора выпустить на свободу.

«В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила», - заявил Щербаков.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался в больнице. За это актер получил 7,5 года колонии. Наказание он отбывает в Белгородской области. Фото mk.ru