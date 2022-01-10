Актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу»,

- рассказала заслуженная артистка России.

Как отмечает источник, на днях у Прокловой произошел инсульт. Предположительно, она находится в состоянии средней степени тяжести.

За свою карьеру Елена Проклова сыграла более 40 ролей в кино. Среди ее работ - фильмы «Мимино», «Гори, гори, моя звезда», «Капитанская дочка», «Собака на сене» и другие. Фото tvcenter.ru